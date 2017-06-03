Львів'янин з ДЦП підкорив на спецколясці Говерлу (фото)

Іван Маслюк разом зі своїми друзями с. Соснівка Львівської області підкорив найвищу точку України - гору Говерлу. Оскільки у хлопця дитячий церебральний параліч, зробив він це з допомогою спеціальної інвалідної коляски La Joelette. Про це LB.ua розповів один з учасників ініціативи - Олександр Луцик.

"Коли ми подорожували по Франції, ми зустрілися з організацією, яка допомагає людям з інвалідністю активно проводити час на спеціальних візках. Для нас це стало прозрінням. І ми вирішили робити те ж саме в Україні. Нам здається несправедливим, що людей з інвалідністю в Україні закривають у спеціальних інтернатах, батьки соромляться своїх дітей, так і в суспільстві не сприймають їх або бояться", - повідомив Луцик.

У першу поїздку на Говерлу вирушили 7 осіб, 5 з яких допомагали нести коляску з Іваном Маслюком. Наступна поїздка планується через пару тижнів. Всього влітку команда здійснить більше 10 виїздів в гори. Серед подорожуючих будуть необов'язково тільки люди з інвалідністю: проект замислювався як інклюзивний.

"Необов'язково чекати нашої наступної поїздки. Якщо сформується команда, яка захоче долучити до поїздки людину з інвалідністю, ми будемо готові дати їм для цього спеціальну коляску. Інженери продумали її майже ідеально: там є спеціальні амортизатори, підголовники, можливість кільком людям піднімати її. Ми хочемо, щоб вона служила для активних поїздок тим, хто її потребує", - сказав Олександр Луцик.