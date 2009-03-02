Відкриття спецрахунків не вирішує проблеми боргів за газ?

Тепловики вважають, що відкриття спецрахунків не вирішує проблему погашення боргів за газ. Про це пише тижневик «Коментарі».

Тижневик нагадує, що Кабінет Міністрів України, заборонивши НАК "Нафтогаз України» відключати або обмежувати постачання газу боржникам впродовж найближчого місяця, не запропонував натомість ефективного механізму повернення комунальниками боргів.

Єдиною можливістю НАК вибити борги з тепловиків є застосування схеми спецрахунків, затвердженої постановою Кабміну № 1082 від 3 грудня 2008 р. «Питання вдосконалення схем розрахунків за використану електроенергію й газ».

Відповідно до цього документа, кожне теплокомуненерго зобов`язане було відкрити в Ощадбанку спецрахунок, на який повинні були надходити кошти від споживачів теплової й електричної енергії. Розподіл грошей із цих рахунків повинен здійснюватися на підставі затвердженого «Нафтогазом» протоколу.

Однак, за даними «Коментарів», сьогодні в Україні за такою схемою працюють лише 10% (близько 90) підприємств ТКЕ.

Комунальники вважають, що навіть відкриття спецрахунків не вирішує проблему погашення боргів.

«Поки що ми не відкрили спецрахунок з технічних причин. Зараз ведемо роботу над цим. Думаю, що в найближчі два тижні відкриємо, але «Газ України» навряд чи від цього виграє, адже в нас є проблеми зі своїми споживачами: населенням й юридичними особами», - повідомив «Коментарям» Олександр СЕМЧЕНКО, перший заступник директора «Донецькміськтепломережі», що за поточний опалювальний сезон заборгувала «Газу України» близько 166 млн. грн.

За його словами, суть проблеми з населенням полягає в касовому розриві між вартістю послуг, які були надані, і зробленими нарахуваннями. Різниця між цими двома параметрами обумовлена тим, що населення платить за послуги тепловиків не щомісяця протягом опалювального сезону, а цілий рік. Наприклад, у січні касовий розрив «Донецькміськтепломережі», за даними О.СЕМЧЕНКА, становить 22 млн. грн., і ці гроші компанія одержить тільки влітку.

Такої ж думки дотримуються в «Харківській ТЕЦ-5», що за останні п`ять місяців заборгувала «Газу України» 95 млн. грн., і дотепер не працює за схемою спецрахунку. «Перш ніж відкрити рахунок, необхідно розробити алгоритм розподілу грошей. Адже в собівартість теплової енергії входить вартість палива, вода, витрати персоналу, податки й т.д. Хто розподілятиме ці витрати і як, поки що невідомо. Тому перед відкриттям спецрахунку має з’явитися протокол розподілу виторгу, що відповідатиме витратам кожного учасника ринку теплової енергії. Поки що «Газ України» цю процедуру не довів до кінця», - повідомив заступник генерального директора «Харківської ТЕЦ-5» Леонід ЗОЛОТУХІН.

За його словами, за поточний опалювальний сезон «Харківській ТЕЦ-5» заплатили 33 млн. грн. (рівень розрахунків склав 27%), через що вона відповідним чином розрахувалася за газ: оплата на адресу «Газу України» склала 29,6 млн. грн., що відповідає рівню розрахунків у розмірі 26,7%.

«Зараз ми навіть на паливо для себе не заробляємо, а про гроші на ремонти говорити взагалі не доводиться. За рахунок чого в таких умовах «Газ України» одержить більше грошей від розподілу коштів зі спецрахунку?», - зазначив Л.ЗОЛОТУХІН.

У той же час, відзначають «Коментарі», нинішня система збору платежів зі споживачів абсолютно непрозора. По-перше, у різних регіонах у тарифи на ці послуги закладаються абсолютно різні планові втрати в мережах (за які в кінцевому підсумку платить споживач). По-друге, незрозумілою є методика встановлення тарифів на ці послуги, розмір яких, відповідно до Закону «Про житлово-комунальні послуги», встановлює орган місцевого самоврядування (адже кожна влада за своїм розсудом визначає розмір компенсації різниці між установленим й «економічно обґрунтованим» тарифом).

Крім того, констатує тижневик, комунальники нерідко використовують кошти не за призначенням. Наприклад, закуповують технології й устаткування за невиправдано високими цінами. Буває, що за вказівкою місцевої влади кошти, отримані від оплати послуг, штучно акумулюються в регіоні й використовуються для різних потреб.

На цьому тлі, роблять висновок «Коментарі», ідея перерозподілу контролю над фінансовими потоками підприємств ТКЕ через схему спецрахунків, є малоефективна. Адже будь-яка міськрада може, наприклад, затримувати перерахування компенсаційних коштів на адресу місцевої комунальної організації. При цьому місцеві влади можуть керуватися як економічними, так і політичними мотивами.