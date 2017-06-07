Як ви оцінюєте три роки президентства Порошенка? – опитування УНІАН

Рівно три роки тому, 7 червня 2014 року, відбулася інаугурація чинного президента України Петра Порошенка. З цієї нагоди УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, як оцінюють три роки президентства Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, на президентських виборах 25 травня 2014 року Петро Порошенко отримав 54,7% голосів українців.

За результатами опитування експертів, найбільшим досягненням Порошенка за 3 роки є отримання безвізу з ЄС. Також серед його досягнень на посаді президента називають продовження санкцій проти Росії, відсутність повномасштабних воєнних дій на сході України та посилення обороноздатності та продовження реформ ЗСУ.

Однак є обіцянки Порошенка, які він так і не виконав. Наприклад, закінчити АТО за години, провести вибори в парламент за відкритими партійними списками чи подати законопроект про діяльність парламентської опозиції. Все це поки залишається обіцянками.