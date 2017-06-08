У Сумах СБУ припинила діяльність нелегального контакт-центру російського банку

У Сумах співробітники Служби безпеки України припинили діяльність нелегального контакт-центру, організованого за вказівкою керівництва одного з російських комерційних банків.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, за наявною інформацією оператори call-центру приймали заявки від мешканців Росії, а також окупованих територій Донеччини та анексованого Криму.

«Основною спрямованістю сумської структури було кредитування фізичних та юридичних осіб, особисті та установчі дані яких передавалися до Москви. Співробітники спецслужби задокументували, що всі операції для неакредитованого в Україні російського банку відбувалися через Інтернет та сервіси ІР-телефонії. Координація дій контакт-центру здійснювалася з головного офісу банку в Москві», - йдеться у повідомленні.

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Оперативники СБУ з’ясували, що організував нелегальний call-центр за замовленням топ-менеджменту банку один із київських бізнесменів, а місто Суми було обрано для оптимізації видатків банку.

У підпільному контакт-центрі за мінімальну плату працювали місцеві студенти, яких звільняли після завершення «випробувального терміну».

Під час обшуків у кількох спеціально орендованих ділками приміщеннях правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та документацію, що доводять передачу особистих даних громадян до Росії.

За інформацією спецслужби, серед клієнтів російського банку є ватажки незаконних збройних формувань та фейкових «держорганів» терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.