Аварійна цитадель: стіна Аккерманської фортеці сповзає у лиман (відео)

Дощі прискорюють цей процес: з-під стіни нещодавно відколовся та випав величезний шматок скелі, яка століттями підтримувала захисну стіну.

"Бетонні маяки, встановлені між північною стіною та вежею, за останні півроку розірвало більш ніж на сантиметр", - йдеться у сюжеті.

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Фахівці, які спостерігають за ними, підтверджують: стіна сповзає в лиман з катастрофічною швидкістю.

В адміністрації чи не щотижня проводять екстрені наради. Замовник закидає підряднику надто повільне виконання робіт, а той бідкається, що грошей бракує.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі через порушення норм будівництва в курортній Аркадії стався зсув, під загрозою обвалення виявилися приватні житлові будинки.