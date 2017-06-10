У Дніпрі затримано ще одного співорганізатора заворушень під час заходів 9 травня

13:06, 10 червня 2017
Суспільство
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Правоохоронці клопотатимуть про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

informator.dp.ua

У Дніпрі затримано ще одного співорганізатора масових заворушень, що сталися 9 травня під час проведення святкових заходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, протягом місяця зловмисник перебував у розшуку.

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32-річного чоловіка затримали ввечері 9 червня. Йому інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.294 та ч.2 ст.296 КК України (масові заворушення та хуліганство).

Правоохоронці клопотатимуть про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як нагадали у прокуратурі, за результатами розслідування кримінального провадження за фактами подій, що мали місце 9 травня у Дніпрі, встановлено причетність до скоєння злочину 16 осіб, яким повідомлено про підозру. Серед них – три організатори, координатор, два «касири» та десять активних учасників масових заворушень (так званих тітушок). У справі проведено 38 обшуків, допитано понад 130 свідків.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

За версією поліції, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

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Також кілька ветеранів АТО зупинили колону «Опозиційного блоку», яка прямувала також до монумента Слави з синіми кульками. Тут виникла сутичка між ветеранами АТО і чоловіками спортивної зовнішності. Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб – 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області. Також було ініційовано службове розслідування щодо професійності та правомірності дій поліцейських.

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Теги: #9 травня в Дніпрі#сутички 9 травня у Дніпрі