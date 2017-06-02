Сутички у Дніпрі 9 травня: 16 учасникам повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру 16 особам, які брали участь у сутичках під час проведення масових заходів 9 травня у Дніпрі. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Дніпрі заявив голова Національної поліції Сергій Князєв.

Читайте такожЗамах на подружжя чеченських добровольців у Києві: кілера вже допитують«На сьогоднішній день 16 особам, які брали участь у хуліганських діях 9 травня у місті Дніпро, оголошено про підозру… Кримінальне провадження буде скероване до суду найближчим часом», - зауважив він.

Також, за словами Князєва, до прокуратури скеровано матеріали щодо 4 працівників поліції. «Відносно 4 працівників поліції матеріали скеровані до прокуратури для прийняття рішення у рамках кримінального провадження щодо їхніх дій чи бездіяльності. Ми вели консультативні бесіди з прокуратурою, і ми думаємо, що їм буде оголошено про підозру найближчим часом», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

За версією поліції, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

Також кілька ветеранів АТО зупинили колону «Опозиційного блоку», яка прямувала також до монумента Слави з синіми кульками. Тут виникла сутичка між ветеранами АТО і чоловіками спортивної зовнішності. Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб – 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області. Також було ініційовано службове розслідування щодо професійності та правомірності дій поліцейських.