Сутички у Дніпрі 9 травня: 16 учасникам повідомили про підозру

15:19, 02 червня 2017
Інциденти
168 0

За версією поліції, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

Драки в Днепре / фото: informator.dp.ua

Правоохоронці повідомили про підозру 16 особам, які брали участь у сутичках під час проведення масових заходів 9 травня у Дніпрі. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Дніпрі заявив голова Національної поліції Сергій Князєв.

Читайте такожЗамах на подружжя чеченських добровольців у Києві: кілера вже допитують«На сьогоднішній день 16 особам, які брали участь у хуліганських діях 9 травня у місті Дніпро, оголошено про підозру… Кримінальне провадження буде скероване до суду найближчим часом», - зауважив він.

Також, за словами Князєва, до прокуратури скеровано матеріали щодо 4 працівників поліції. «Відносно 4 працівників поліції матеріали скеровані до прокуратури для прийняття рішення у рамках кримінального провадження щодо їхніх дій чи бездіяльності. Ми вели консультативні бесіди з прокуратурою, і ми думаємо, що їм буде оголошено про підозру найближчим часом», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

За версією поліції, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

Також кілька ветеранів АТО зупинили колону «Опозиційного блоку», яка прямувала також до монумента Слави з синіми кульками. Тут виникла сутичка між ветеранами АТО і чоловіками спортивної зовнішності. Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб – 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області. Також було ініційовано службове розслідування щодо професійності та правомірності дій поліцейських.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Сутички на заходах до 9 травня
Теги: #сутички у Дніпрі#9 травня у Дніпрі