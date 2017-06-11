До країн Євросоюзу вже в'їхали тисячі українців, чотирьом громадянам відмовлено у в'їзді - МЗС

До країн Європейського Союзу після набуття чинності безвізового режиму вже в'їхали тисячі громадян України, чотирьом українцям відмовлено у в'їзді.

Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

"Безвізовий режим поїздок громадян України до ЄС - це вже реальність, і свідчить про це те, що сотні, а вже і тисячі громадян України без віз за біометричними паспортами в'їхали до країн Європейського Союзу", - сказав Погорельцев.

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"Станом на 10.30 11 червня на ділянці кордону з Польщею близько 600 осіб в'їхали в рамках безвізового режиму. Повернуто одного громадянина України на пункті пропуску "Шегині" у зв'язку з тим, що мав попередню заборону на в'їзд до ЄС, і країною заборони була Данія", - сказав директор Департаменту консульської служби МЗС.

"До Румунії прибуло понад 150 осіб. Без проблемних питань проходить контроль. Одній особі відмовлено з огляду на те, що намагався в’їхати за звичайним закордонним паспортом чи паспортом громадянина України для виїзду за кордон, і без візи, а отже, не за біометричним паспортом", - додав він.

"До Будапешту (Угорщина) прибуло приблизно 160 осіб, 35 з них - за біометричними паспортами без жодних проблем. Два рейси прибули до Рима зі Львова і Києва, понад 50 осіб за біометричними паспортами. Немає жодних проблем. Пройшли контроль. Відмов немає", - сказав Погорельцев.

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Також, за його словами, громадяни України прибувають до Парижа, Мюнхена, Франкфурта-на-Майні. Консули України працюють у цілодобовому режимі в усіх наземних пунктах пропуску з країнами ЄС. Разом з тим він додав, що українські консули перебувають в аеропортах не лише столиць країн ЄС.

"Українсько-словацький кордон станом на 10.30 перетнули 733 громадяни України, з них безвізовим режимом скористалися 33 особи. Двом громадянам України відмовлено у в'їзді на безвізових підставах у зв'язку з перевищенням терміну попереднього перебування в Європейському Союзі", - додав Погорельцев.