В аеропорту Брюсселя для "безвізових" українців відкрили 4 вікна: не задали жодного запитання

В бельгійському аеропорту Завентем для проходження кордону українцями, які вперше подорожують з біометричними паспортами без віз, відкрили чотири окремих вікна. Їм не задали жодного запитання.

Про це після прибуття та проходження паспортного контролю журналістам повідомили власники біометричних паспортів. "Нічого не питали. Вони навіть виділили чотири віконця тільки для України - вперше таке бачу", - розповів Артур з Києва.

Людмила Берестова з Києва підтверджує його слова: "У нас дуже гарні враження. Нас дуже гарно прийняли, нічого не питали, подивилися паспорт, поставили відмітку і побажали гарного дня".

Свій вибір полетіти саме до Брюсселі вона пояснила тим, що "хотілося подивитися місто, в якому було прийнято таке історичне рішення".

Читайте також"Україна належить до Європи": глава МЗС Норвегії привітав українців з безвізом

Інший мандрівник, Максим Станкевич сказав, що "щасливий мати такий шанс". "Я дуже радий, що це сталося, і що на сьогодні ми маємо таку можливість приїхати сюди, звичайні люди, студенти. Я дякую Європейському Союзу, Європейському парламенту, європейцям за те, що повірили в нас, дали нам можливість зробити крок вперед. Для нас це важливо. Така зміна дозволить відчувати вільніше, вільними в цілому і вільними всередині. Це дуже серйозний крок до євроінтеграції", - переконаний він.

Для туристів, які прибули до Брюсселю на один день, виділили чотири автобуси. Спочатку вони відвідають розважальний комплекс Атоміум, потім музей Європейського парламенту та здійснять екскурсію до старого міста.