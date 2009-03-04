Тимошенко сподівається на французьких атомників

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що французька компанія «Арева» стане надійним партнером України з розвитку атомної електроенергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифінгу після зустрічі з президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.

Вона зазначила, що сьогодні після прибуття до Парижа спілкувалася з діловими колами, членами корпорації EADS і, зокрема, з представниками компанії «Арева».

«Французька компанія «Арева» готова посилити нашу роботу в напрямку освоєння копалень уранових руд, зробити все для того, щоб Україна в системі забезпечення себе атомною електроенергією стала ефективнішою і сильнішою. Я думаю, що Україна з Францією співробітничатимуть у цьому напрямку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що сьогодні в ході зустрічі з представниками бізнесу досить детально обговорювалася співпраця у галузі безпеки й оборони.

«Думаю, що ми знайдемо можливості такої співпраці, зокрема на базі об`єднання певних програм. І сьогодні, коли ми зустрічалися з представниками корпорації EADS, ми намітили шляхи, які можуть бути спільними в посиленні контролю за кордонами, в об`єднанні зусиль із виробництва цивільних і військових літаків, для спільного виробництва вертольотів», - сказала прем`єр-міністр.

Вона також зазначила, що сподівається на ефективну співпрацю з компанією «Газ де Франс».

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що вона провела переговори з представниками МЕДЕФ (рух підприємців Франції). Вона зазначила, що незабаром представники низки французьких компаній можуть відвідати Україну для переговорів щодо активізації співпраці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перебуває з одноденним робочим візитом у Франції.