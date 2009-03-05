Луценко проводить Всеукраїнську нараду дільничих

О 12.00, у Львові

5 березня у Львові під головуванням міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА відбудеться Всеукраїнська координаційна нарада дільничних інспекторів міліції. Про це повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК. Нарада розпочнеться о 12.00 у приміщенні актового залу університету «Львівська політехніка».

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