Луценко проводить Всеукраїнську нараду дільничих
06:54, 05 березня 2009Суспільство
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О 12.00, у Львові
5 березня у Львові під головуванням міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА відбудеться Всеукраїнська координаційна нарада дільничних інспекторів міліції.
Про це повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.
Нарада розпочнеться о 12.00 у приміщенні актового залу університету «Львівська політехніка».
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