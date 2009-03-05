Нафтогаз до завтра повністю розрахується за російський газ

НАК “Нафтогаз України” до завтрашнього дня, 6 березня, повністю розрахується за російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав перший заступник міністра фінансів України, в.о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

“Я думаю, що ми завтра дамо звіт, що ми 100% розрахувалися за своїми зобов`язаннями перед Росією”, - зазначив він.

За його даними, на сьогодні компанія приблизно на 80% розрахувалася за газ.

“Наскільки я знаю, “Нафтогаз України” вже близько 80% своїх зобов`язань виконав, на сьогодні й на завтрашній день у них відбувається звичайне накопичення ліквідності, оскільки це дуже значна сума”, - додав І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК повідомив, що Україна вже сьогодні може повністю розрахуватися з ВАТ “Газпром” за отриманий в лютому газ.

За його словами, вчора було здійснено проплату за газ у розмірі 310 млн. доларів.

“Залишилося ще 50 млн. доларів, які протягом сьогоднішнього та завтрашнього дня, думаю, навіть сьогоднішнього, буде закумульовано та направлено в Росію”, - зазначив О.ШЛАПАК.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. Після першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Загалом 2009 року НАК має заплатити «Газпрому» 14,4 млрд. дол., з яких 360-450 млн. дол. – за лютий.