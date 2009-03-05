Міліція затримала 30 учасників нелегальних кулачних боїв

У Полтавській області міліція затримала два мікроавтобуси з хлопцями, які їхали на «кулачні бої». Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в Полтавській області.

За їхніми даними, в результаті операції «Перехоплення» були затримані два мікроавтобуси з дніпропетровськими номерними знаками.

«30 молодих людей, у віці від 16 до 22 років, приїхали на Полтавщину на так звані «неофіційні кулачні бої». Наручні спортивні битки та еластичні бинти - це те, що в них вилучили міліціонери під час особистого огляду. Таке «екіпірування» мало слугувати в поєдинках «тридцять на тридцять стінкою». Це коли натовп у тридцяти осіб наступає на суперників і «молотить» один одного кулаками, не застосовуючи зброї, у кого залишається більшість, ті й виграли», – пояснили в прес-службі.

Про те, що на території області перебуває така «банда», міліціонери дізналися від директора супермаркету «Полагросервіс», що в селищі Новосанжари, куди цей натовп зайшов, щоб підкріпитися і забрали продуктів на 300 грн. «Вони залетіли натовпом, - сказав касир магазину, - ми з колегою почали на них кричати, але вони нам сказали, щоб мовчали. Взяли те, що біля каси було (шоколадки) і з полиць трохи узяли. Коли охоронець вискочив, то й духу від них не залишилося...»

Через 30 хвилин працівники ДАІ затримали «гостей» на в`їзді до Полтави. У міліції зазначають, що всі затримані – жителі Дніпропетровська, учасники бійцівського клубу «Тайсон», що спеціалізується на тайському боксі. «У поясненнях написали, що їхали в Полтаву, щоб проїхатися гоголівськими місцями», – зазначають у міліції.

Гастролерів передали дніпропетровським міліціонерам. Складено адміністративний протокол за фактом дрібної крадіжки. Зараз правоохоронці відпрацьовують інформацію про організацію таких «кулачних боїв», їхніх «кураторів» і, власне, місць проведення.