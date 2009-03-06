У Криму в'язні перекинули... автозак з п'яним міліціонером?

Водій автозаку, який перевозив у Криму спецконтингент, і перекинувся, можливо, перебував у стані алкогольного сп`яніння, повідомило УНІАН поінформоване джерело.

«За інформацією, яку нам повідомили, водій був у нетверезому стані», – сказав співрозмовник агентства.

«Версія МВС – машину розгойдували самі ув`язнені. За інструкцією вони (міліціонери) повинні були зупинитися і цих людей втихомирити», – зазначив він.

Співрозмовник агентства вважає, що результати експертизи на вміст алкоголю в крові міліціонерів приховуватимуть від громадськості.

«Це вже друга подія така (перша – інцидент у сімферопольському селищі Мирне – УНІАН)… Вона, звичайно, спричинить негативне ставлення до міністерства і, в першу чергу, до ІЛЛІЧОВА (заступника міністра внутрішніх справ – начальнику кримської міліції Микола ІЛЛІЧОВ)», – вважає джерело.

При цьому співрозмовник зауважив, що інформація про нетверезий стан водія автозаку й інших міліціонерів «поки що не перевірена».

«Я не можу зараз заявляти: так, точно вони були п`яні, не можу наговорювати на людей, – сказав співрозмовник. – Але мене повідомили люди, які там були: там (в автозаку) були порожні пляшки з-під горілки, тут же «прилетів» туди ФЕДОРЯН (начальник міліції громадської безпеки Криму – заступник начальника кримського міліційного Главку Микола ФЕДОРЯН)».

Джерело вважає за необхідне провести незалежну експертизу в самому спецавтомобілі. «Експертиза (машини) повинна бути незалежною, там знайдуть всі можливі і неможливі докази: і залишки їжі, і пляшки, і все інше», – сказав він, зазначивши при цьому, що автозак журналістам не показували.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня окрема рота конвойної служби міліції при Головному управлінні МВС у Криму проводила планове етапування спецавтомобілем «ГАЗ-3307» спецконтингенту з Сімферопольського слідчого ізолятора за маршрутом Сімферополь – Роздольне – Євпаторія – Саки. За інформацією прес-служби міліції Криму, на лівому закругленні проїжджої частини дороги «внаслідок розгойдування автомобіля спецконтингентом у кількості 16 чоловік» машина виїхала за межі проїжджої частини і перекинулася.

У результаті ДТП госпіталізовані 4 узятих під варту людей і 2 міліціонерів конвою.

У повідомленні міліції наголошується, що водій автозаку працює в органах внутрішніх справ 20 років, має водійський стаж 26 років. «За попереднім медичним висновком, усі працівники міліції, у тому числі й водій, – тверезі. Для остаточного висновку взяті аналізи на наявність алкоголю в крові», – заявили в міліції.