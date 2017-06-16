У Києві відкрилася виставка історії моди незалежної України (фоторепортаж)

15 червня у Мистецькому Арсеналі відбулося відкриття виставки "IN PROGRESS. Дрес-код України доби Незалежності".

За словами організаторів, на виставці відвідувачі зможуть прослідкувати історію української моди часів незалежної України.

Читайте такожУ Києві відкрилася виставка карикатур про шлях до безвізу (фоторепортаж)

Серед експонатів - 200 моделей одягу, арт-об’єкти авангардної моди заввишки 4 метри, інаугураційна сукня першої леді Марини Порошенко, сценічне вбрання зірок української поп-естради, а також моделі з показів в Парижі, Мілані, Нью-Йорку, Флоренції та Далласі.

Як повідомляв УНІАН, також у Києві в PinchukArtCentre починає роботу виставка сучасного мистецтва "Крихкий стан", в рамках якої свої роботи представлять такі відомі митці, як Марина Абрамович, Ай Вейвей, Дуглас Гордон, Карлос Мотті, Оскар Мурільйо, Сантьяґо Сьєррі, Бартелемі Тогу, Ян Фабр, Урс Фішер і Деміен Херст.