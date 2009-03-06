Кабмін виділив на виробництво танків 92 млн. грн.

За ініціативи Харківської облдержадміністрації Кабінет міністрів України виділив державному підприємству «Заводу ім. Малишева» (Харків) 92 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, кошти призначені на виплату заборгованості із заробітної плати працівникам заводу і сплати внесків до Пенсійного фонду.

Разом з тим, зазначається у повідомленні, перед низкою міністерств поставлене завдання протягом тижня укласти із заводом ім. Малишева довгострокові контракти на поставки продукції оборонного підприємства.

За словами заступника голови облдержадміністрації Олександра КОЛЕСНИКОВА, якщо це завдання буде виконано, то завод матиме таку кількість замовлень, яка дасть можливість підприємству працювати стабільно.

Як повідомляв УНІАН, 2008 року завод ім. Малишева виконав замовлення Міністерства оборони України на модернізацію 20 вітчизняних танків Т-64 до рівня БМ «Булат» і поставку їх діючим частинам української армії. Сьогодні завод працює над виконанням кількох контрактів для іноземних замовників.