Президент підписав кілька міжнародних угод (список)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав низку законів про ратифікації міжнародних угод.

Документи оприлюдненні на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО підписав закони “Про ратифікацію Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про внесення змін до Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце”;

“Про ратифікацію Поправки до положень Договору до Енергетичної Хартії, що стосуються торгівлі”;

“Про ратифікацію Додаткового протоколу до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо заснування Центру інформації та документації НАТО в Україні”;

“Про ратифікацію Додаткового протоколу до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо призначення Офіцерів зв`язку НАТО в Україні”;

“Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про міжнародне автомобільне пасажирське і вантажне сполучення і Протоколу про застосування зазначеної Угоди”;

“Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про охорону інформації з обмеженим доступом”;

“Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Марокко про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи”;

“Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про сприяння та взаємний захист інвестицій”.

Усі ці закони Верховна Рада ухвалила 18 лютого.