Рух поїздів у Київському метрополітені відновлено у звичайному режимі
21:24, 16 червня 2017Суспільство
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Жінку, що впала на рейки, забрала "швидка".
На станції метро Площа Льва Толстого жінка впала на рейки / 112 Україна
Рух потягів у Київському метрополітені відновлено у звичному режимі.
Про це комунальне підприємство повідомляє у Faceboоk.
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«Рух поїздів у звичайному режимі. Постраждалу забрала швидка», - зазначається у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, близько 40 хвилин тому станція метрополітену "Площа Льва Толстого" була закрита через падіння людини на рейки.
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