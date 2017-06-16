Рух поїздів у Київському метрополітені відновлено у звичайному режимі

Рух потягів у Київському метрополітені відновлено у звичному режимі.

Про це комунальне підприємство повідомляє у Faceboоk.

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«Рух поїздів у звичайному режимі. Постраждалу забрала швидка», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, близько 40 хвилин тому станція метрополітену "Площа Льва Толстого" була закрита через падіння людини на рейки.