У Києві станцію метро "Площа Льва Толстого" закрили через падіння людини на колію

У Києві станцію метрополітену "Площа Льва Толстого" закрили через падіння людини на колію.

Про це КП "Київський метрополітен" повідомляє у Facebook.

"Увага! На "Льва Толстого" людина під потягом. Закриваємо станцію та пересадку", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що рух поїздів на "Куренівсько-Червоноармійській" (синій) гілці метрополітену організовано від станції "Теремки" до станції "Олімпійська" та від станції "Майдан Незалежності" до станції "Героїв Дніпра".

Нагадаємо, зранку у четвер, 8 червня, під потяг київського метрополітену на станції "Академмістечко" впала людина. Людина, яка опинилася під потягом, загинула, вона скоїла самогубство.