У Києві станцію метро "Площа Льва Толстого" закрили через падіння людини на колію
20:33, 16 червня 2017Інциденти
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"Київський метрополітен" закрив станцію "Площа Льва Толстого" та пересадку на станцію "Палац спорту".
Станція "Площа Льва Толстого" / wikipedia.org
У Києві станцію метрополітену "Площа Льва Толстого" закрили через падіння людини на колію.
Про це КП "Київський метрополітен" повідомляє у Facebook.
"Увага! На "Льва Толстого" людина під потягом. Закриваємо станцію та пересадку", - сказано у повідомленні.
Повідомляється, що рух поїздів на "Куренівсько-Червоноармійській" (синій) гілці метрополітену організовано від станції "Теремки" до станції "Олімпійська" та від станції "Майдан Незалежності" до станції "Героїв Дніпра".
Нагадаємо, зранку у четвер, 8 червня, під потяг київського метрополітену на станції "Академмістечко" впала людина. Людина, яка опинилася під потягом, загинула, вона скоїла самогубство.
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