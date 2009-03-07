Директор московської фірми застрелив кредитора і наклав на себе руки

Директор однієї з московських транспортних компаній у суботу застрелив свого кредитора і застрелився сам, повідомило РІА новости джерело в правоохоронних органах столиці. За його словами, тіла двох чоловіків з вогнепальними пораненнями були виявлені в офісі компанії в Харківському проїзді на території колишнього таксомоторного парку. "За попередніми даними, директор фірми застрелив з карабіна "Сайга" кредитора, що прийшов до нього, після чого застрелився сам", - сказало джерело. Прокуратура Південного адміністративного округу почала перевірку за фактом загибелі двох чоловіків