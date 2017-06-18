ЗМІ: в окупованому Криму потік відпочиваючих впав на 40%

На початку турсезону в аннексированном Росією Криму потік відпочиваючих впав майже на 40%.

Як пише DW, у цьому році російські туроператори зафіксували падіння продажів в період травневих свят.

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За їх даними, в 2017 році до Криму вирушили на 38% туристів менше, ніж у минулому році.

Власники готелів, розташованих на Південному березі Криму, що підтверджують ці дані: у травні падіння потоку становила 35-40%.

За словами представників готелів, можна припускати, що кількість відпочиваючих в липні-серпні знизиться на 20-30 відсотків.

Одна з головних причин втрати інтересу росіян до Криму в цьому році - погодні умови. Ще один фактор - високі ціни і поганий сервіс у Криму, у результаті чого туристи вибирають прямих конкурентів, а у випадку з півостровом це - Туреччина.

Крим на турпотоці в Крим, є висока вартість авіаквитків.

"Бюджетні рейси є тільки з Москви і Санкт-Петербурга, а з інших міст Росії вони дуже дорогі. В такому випадку транспортні витрати досягають 35-40% від вартості всього турпакета, а це дуже багато", - зазначають у готелях.

У свою чергу влада анексованого Криму заявляють, що за січень-травень 2017 року в Криму вже відпочили 807 600 туристів, а це на 0,3% нижче рівня аналогічного періоду минулого року.