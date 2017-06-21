Переможці Всеукраїнської премії ім. Огієнка отримуватимуть грошову винагороду

Переможці Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка, яка присуджується щорічно у 5-ти номінаціях, отримуватимуть грошову винагороду у розмірі 10 тис. грн, а загальний фонд премії становитиме 50 тис. грн.

Читайте такожУ Житомирі напередодні початку дії безвізу з ЄС пройшов концерт, на якому лунали пісні мовами ЄвропиВідповідну пропозицію управління культури Житомирської ОДА підтримали сьогодні, 21 червня, депутати Житомирської обласної ради під час засідання комісії з питань бюджету і комунальної власності, повідомляє прес-служба ОДА.

«З такою пропозицію до нас звернувся комітет із присудження премії. На сьогоднішній день сума премії нижча, ніж мінімальна заробітна плата. Тому враховуючи актуальність та соціальну важливість премії, її розмір варто збільшити з 3 до 10 тисяч гривень», – зазначила заступник начальника управління культури ОДА Світлана Дзядевич.

Також депутати запропонували звернутися до уряду, аби грошова винагорода виплачувалася із державного бюджету, а не обласного, оскільки йдеться про премію всеукраїнського рівня.

Нагадаємо, цьогоріч лауреатів вказаної премії вже нагородили. Вона присуджується за заслуги у розвитку національної духовної культури, утвердження української державності, міжнаціональної та міжконфесійної злагоди у номінаціях: «Література», «Мистецтво», «Освіта», «Наука», «Громадська, політична та духовна діяльність».

Цю відзнаку отримують особи або групи осіб незалежно від місця проживання, національності, статі, віросповідання, расової приналежності, стану здоров’я та громадянства. Премія може присуджуватись посмертно, якщо померлий кандидат у лауреати висувався за життя. Також ця премія розподіляється рівними частинами між усіма лауреатами, якщо її присуджено групі осіб.