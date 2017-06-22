В Україні вшанували пам'ять жертв Другої світової війни (фото, відео)

В Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв Другої світової війни.

Так, у Києві члени Кабінету міністрів України та прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поклали квіти до могили Невідомого солдата в парку Вічної слави в Києві. Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

У Дніпрі представники націоналістичних рухів намагалися завадити акції Союзу радянських офіцерів, забороненої судом організації через її антиукраїнській позиції. Обійшлося без сутичок. Поліція лише склала адмінпротокол на жінку, яка прийшла із забороненою георгіївською стрічкою. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

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У Харкові кілька червоних прапорів з собою принесли люди, які зібралися біля Меморіалу Слави. Поліція дозволила розгорнути тільки той, що був без радянських серпа і молота. Один з учасників приніс транспарант з написом «Гітлер і Бандера напали на Україну». Транспарант правоохоронці вилучили.

А в Запоріжжі мітинг провела проросійська організація «Безсмертний полк». Прийшло не більше 40 чоловік. Правоохоронців було в 10 разів більше.

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Нагадаємо, щороку в Україні сьогодні відзначається День скорботи і пам'яті жертв війни. Він відзначається щорічно 22 червня, у день початку німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця.