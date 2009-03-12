Луценко має зачіпки у справі з вибухом гранати у Києві

Вчорашній вибух гранати в приміщенні СЕС залізничного вокзалу Києва може бути пов’язаний зі спробою усунути неугодного чиновника для збереження бізнес-інтересів певних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Харкові сказав міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Не єдина, але головна версія слідства, - це спроба усунути чиновника… який неодноразово письмово просив перебрати на державу функції дезінфекції вагонів», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, цій людині декілька відвідувачів неодноразово погрожували за це. І в момент, коли він проводив нараду, де збиралися напрацювати таку пропозицію для Міністерства транспорту, в нього було кинуто гранату, сказав Ю.ЛУЦЕНКО. «Тому це, очевидно, важлива посада для певних людей, які таким кримінальним способом намагаються вберегти свій бізнес», - додав він.

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, слідство має в своєму розпорядженні як зачіпку марку автомобіля, з якого вийшов зловмисник, відбитки пальців цієї людини, які відповідають наявним в картотеці МВС. “Так що є шанс на розкриття цього надзвичайно резонансного злочину”, - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня невідомий кинув гранату у будівлю санепідемстанції по вулиці Фурманова, 3/8 у Києві, внаслідок чого 7 чоловік дістали поранення.