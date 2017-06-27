25% власників біометричних паспортів вже з'їздили по безвізу до ЄС (інфографіка)

Найбільше по регіонах біометричних паспортів видано у Києві - 42,3 тисячі.

Як свідчать дані аналітичної групи Corestone Corp., міграційна служба з початку 2016 року оформила 620 тисяч біометричних паспортів, лідерами з видачі в абсолютному вимірі є Київ та Львівська область.

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За даними МВС України, за 13 днів безвізу до країн ЄС виїхали понад 741 тисяч українських громадян.

Зокрема, за біометричними паспортами виїхали майже 157 тисяч, отже 25% власників біометричних паспортів вже скористалися перевагами безвізового режиму.