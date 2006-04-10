Екс-підлеглий Гриценка оприлюднив зарплату заступника міністра

Заробітна платня заступника міністра становить близько 12 тис. грн.

Про це в інтерв`ю газет «Дело» від 10 квітня 2006 року повідомив екс-заступник міністра оборони України .

«Що стосується заробітної платні, то я хочу сказати, що рівень оплати заступника міністров сьогодні достатньо пристойний навіть для людини, що займається бізнесом. Зазвичай, я на руки одержував близько 12 тис. грн. на місяць. Думаю, що це достатньо висока зарплата», - сказав В.КРЕДІСОВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову, якою звільнив В.КРЕДІСОВА з посади заступника міністра оборони.

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