В Одеському порту згнило 40 тонн контрабандного тютюну - ЗМІ

Майже 40 тонн тютюну згнило в двох контейнерах, заарештованих прокуратурою на терміналі «ГПК Україна» в Одеському морському торговому порту, повідомляє Думская.

"Днями Приморський районний суд, вивчивши акт товарознавчої експертизи вмісту цих контейнерів, санкціонував його знищення, оскільки тютюн прийшов у повну непридатність", - пише видання.

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Контейнери були затримані ще у 2012 році співробітниками Служби безпеки України. СБУ стверджує, що їх ввезли в Україну за документами, що містять недостовірні відомості. Крім того, на мішках із тютюном відсутні акцизні марки.

"Представники комерційних структур, які вступили у змову із співробітниками Одеської митниці, намагалися незаконно оформити цей вантаж", - йдеться в матеріалах справи.

Ну а поки справа розслідувалася, контейнери стояли на терміналі усіма забуті. Наприкінці минулого року прокуратура домоглася їх арешту та переміщення на склад. Там товар оглянули експерти, які дійшли висновку про неможливість його використання за призначенням.

"В тюках наявна цвіль, прілість, відчувається гнильний запах", - наголошується у висновку експертизи. Яким чином будуть знищувати зіпсований тютюн, поки невідомо.