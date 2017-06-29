Монети та російські рублі: СБУ викрила тіньовий центр, причетний до фінансування тероризму (фото)

Співробітники СБУ викрили у Сумах підпільну структуру, що займалася незаконними валютними операціями та легалізацією коштів, отриманих підприємствами на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що зловмисники орендували три офіси, в яких проводилися операції з легалізації прибутків, одержаних підприємствами ОРДЛО. Потім готівка (російські рублі) переправлялася на тимчасово окуповані бойовиками території.

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«При цьому використовувалися обігові кошти низки російських банків, які ділки контрабандним шляхом завозили з Росії до України. Під час обшуків в орендованих зловмисниками приміщеннях та за місцем їх проживання оперативники спецслужби вилучили готівкою 10 мільйонів рублів, 180 тисяч доларів, два мільйони гривень, 22 тисячі євро, а також велику кількість золотих виробів, зокрема колекційних монет», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 385-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН раніше, оперативна обстановка в районі проведення АТО знову ускладнилась: російсько-терористичні бандформування продовжують грубо порушувати домовленості щодо дотримання перемир'я. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

"Впродовж минулої доби бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців. Під час здійснення половини з цих збройних провокацій противник застосовував міномети різних калібрів, один раз - ствольну артилерію", - йдеться у повідомленні.