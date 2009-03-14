Погода на завтра - нічого приємного синоптики не обіцяють

Завтра, 15 березня, на території України очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині місцями 5-7° тепла. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на сході місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.