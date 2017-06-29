На зустріч з Дєєвою за 11 мільйонів готовий був піти громадянин РФ - ЗМІ
Переможниця аукціону Олена Фесюн заявила, що не відмовлялася платити, однак на сніданок з Дєєвою планувала відправити свого представника.
Фактичним переможцем тендеру на сніданок із заступником глави МВС Анастасією Дєєвою, який погодився виплатити 11 мільйонів гривень, виявився громадянин Російської Федерації.
Про це переможниця тендеру Олена Фесюн розповіла в коментарі виданню "Страна.uа".
За її словами, керівник проекту Олексій Соболєв неправильно її зрозумів, коли заявив, ніби вона відмовилася виплачувати 11 мільйонів гривень і переможцем стає учасник, який заявив 10 тисяч гривень.
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"На Prozorrо, швидше за все, мене неправильно зрозуміли. Я сказала, що на зустрічі буду не я і тут понеслося. Так як прізвище моє, їм незрозуміло, чому на побаченні буду не я. Хоча навіщо їм ця інформація, не розумію. Може збентежило те, що чоловік, який купив сніданок – громадянин РФ", – сказала Фесюн.
На питання, чи можна розцінювати заяву Соболєва як спробу позбавити її перемоги, Вона відповіла, що "порушень немає, значить це неможливо".
Вона також розповіла, що в ціні 11 мільйонів гривень за сніданок з Дєєвою немає помилки.
"Піду снідати не я, а мій представник. Вартість правильна. Це вирішувала не я, а чоловік. який піде з Анастасією вечеряти (насправді снідати – прим.ред.)", – сказала Фесюн.
На уточнююче запитання Фесюн зазначила, що, на її думку, чоловік сприймає зустріч з Дєєвої як побачення. Розкрити особистість покупця сніданку представник відмовилася, але вказала, що чоловік не знайомий з Анастасією.
"Коли сніданок відбудеться, це (його ім'я) не буде таємницею", – сказала Фесюн.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що сніданок з 24-річною заступник глави МВС України Анастасією Дєєвої, виставлений на благодійному аукціоні, купили за 11 мільйонів гривень. Пізніше повідомлялося, що переможець торгів відмовився платити.