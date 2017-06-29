На зустріч з Дєєвою за 11 мільйонів готовий був піти громадянин РФ - ЗМІ

Фактичним переможцем тендеру на сніданок із заступником глави МВС Анастасією Дєєвою, який погодився виплатити 11 мільйонів гривень, виявився громадянин Російської Федерації.

Про це переможниця тендеру Олена Фесюн розповіла в коментарі виданню "Страна.uа".

За її словами, керівник проекту Олексій Соболєв неправильно її зрозумів, коли заявив, ніби вона відмовилася виплачувати 11 мільйонів гривень і переможцем стає учасник, який заявив 10 тисяч гривень.

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"На Prozorrо, швидше за все, мене неправильно зрозуміли. Я сказала, що на зустрічі буду не я і тут понеслося. Так як прізвище моє, їм незрозуміло, чому на побаченні буду не я. Хоча навіщо їм ця інформація, не розумію. Може збентежило те, що чоловік, який купив сніданок – громадянин РФ", – сказала Фесюн.

На питання, чи можна розцінювати заяву Соболєва як спробу позбавити її перемоги, Вона відповіла, що "порушень немає, значить це неможливо".

Вона також розповіла, що в ціні 11 мільйонів гривень за сніданок з Дєєвою немає помилки.

"Піду снідати не я, а мій представник. Вартість правильна. Це вирішувала не я, а чоловік. який піде з Анастасією вечеряти (насправді снідати – прим.ред.)", – сказала Фесюн.

На уточнююче запитання Фесюн зазначила, що, на її думку, чоловік сприймає зустріч з Дєєвої як побачення. Розкрити особистість покупця сніданку представник відмовилася, але вказала, що чоловік не знайомий з Анастасією.

"Коли сніданок відбудеться, це (його ім'я) не буде таємницею", – сказала Фесюн.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що сніданок з 24-річною заступник глави МВС України Анастасією Дєєвої, виставлений на благодійному аукціоні, купили за 11 мільйонів гривень. Пізніше повідомлялося, що переможець торгів відмовився платити.