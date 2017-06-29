Сніданок з молодою заступницею Авакова продали на аукціоні за 11 мільйонів гривень

Сніданок з 24-річною заступником голови МВС України Анастасією Дєєвою, виставлений на благодійному аукціоні, купили за 11 мільйонів гривень.

Про це повідомляється на сторінці електронного майданчика державних публічних закупівель ProZorro в Facebook.

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"Аукціон "Сніданок з Анастасією Дєєвою" відбувся, переможець поставив... 11 млн грн. Якщо це технічна помилка учасника, то за правилами електронних аукціонів виграє учасник наступною за величиною ставки після переможця. Якщо ж ні, то ми виконаємо наші цілі і придбаємо апарати для штучної вентиляції легенів вже на цьому тижні!", - вказується в повідомленні ProZorro.

Зазначимо, що наступна за величиною ставка становила 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, що похід в театр з 27-річною заступницею міністра енергетики України Наталією Бойко продали на аукціоні за 9 тисяч гривень.