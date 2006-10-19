Наближається крайня дата приватизації житла

Влада Харкова виступає з ініціативою продовжити раніше визначені державою терміни завершення процесу приватизації житла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це сказав сьогодні на засіданні постійної комісії міськради з питань планування, бюджету та фінансів заступник міського голови – директор департаменту економіки та комунального майна Михайло ФАТЄЄВ.

Він повідомив, що Харківський міський голова Михайло ДОБКІН направив листа на ім`я віце-прем`єр-міністра України з питань житлово-комунального господарства Володимира РИБАКА з відповідним проханням.

Як зазначив М.ФАТЄЄВ, навіть якщо громадяни встигнуть оформити основний пакет документів, необхідний для приватизації свого житла, більшість із них все одно не встигне завершити процедуру до 31 грудня 2006 р., а після цієї дати не здійснюватиметься погашення приватизаційних чеків, і, таким чином, неможливо буде одержати свідоцтво на право власності.

На засіданні також було відзначено, що вже сьогодні у міському бюро технічної інвентаризації спостерігаються значні черги – харків`яни прагнуть розв`язати свої проблеми, пов`язані з приватизацією житла, в останню мить.

Як повідомляв раніше начальник управління комунального майна та приватизації Володимир СОЛОШКІН, на сьогодні у Харкові приватизовано близько 87% житлового фонду комунальної власності. За його словами, аналіз показує, що приватизувати своє житло до 31 грудня 2006 р. - офіційно встановленої дати завершення приватизації – встигнуть близько 90% харків’ян.