O.Torvald відмовився від своєї пісні, з якою провалився на Євробаченні-2017

Українська група О.Torvald після Євробачення, яке пройшло цього року в Києві, не виконують пісню "Time", з якою змагалися за лідерство в музичному конкурсі.

Як повідомляють "Вести", група в останній день Atlas Weekend виступила на головній сцені фестивалю. І мабуть, у соліста групи Жені Галича вже розвинулася стійка відраза до пісні "Time", з якої він брав участь у Євробаченні, бо за майже півтори години виступу він її так і не заспівав.

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За даними видання фанати і самі не вимагали її виконати, і заявили, що виділили один з недавніх хітів групи "Наші люди всюди" – він їм подобається більше. Однак Євробачення Женю Галича все-таки змінило. Якщо раніше він на сцені виступав в рокерських прикидах – рваних джинсах і шкіряних куртках, то тепер він був схожий скоріше на хіпстера. Женя був одягнений в чорний костюм і краватку, розписані великими зеленими листками марихуани, і в зелених туфлях на босу ногу.

Правда, потім співак скинув піджак, а ще через кілька пісень – і краватку. На відміну від багатьох своїх колег по цеху, Женя багато розмовляв та жартував між піснями зі своїми фанами.

То він сказав, що на сцені гурт Kasabian; то попросив посміхнутися когось із глядачів, а потім сказав, що "краще б ти цього не робив, у тебе це погано виходить". Пізніше він взяв склянку з чаєм або з коньяком (судячи за кольором), і підняв тост за Atlas Weekend, який пройшов, і за той, що буде цього року.