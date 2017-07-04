У Житомирській ОДА сьогодні працює "гаряча лінія" департаменту праці та соцзахисту

У Житомирській облдержадміністрації сьогодні діятиме «гаряча лінія» департаменту праці та соціального захисту населення. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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Як зазначається у повідомленні, громадяни, яких цікавлять питання дотримання законодавства з питань праці та зайнятості населення Житомирської області, для отримання відповідних роз’яснень можуть зателефонувати на «гарячу лінію», яка працюватиме сьогодні, 4 липня, з 10.00 до 11.30.

Відповідатиме на запитання заступник начальника управління праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – начальник відділу соціально-трудових відносин, зайнятості населення та політики оплати праці департаменту Тетяна Цільора. Телефон прямої «гарячої лінії»: (0412) 47-47-19.