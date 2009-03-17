Тимошенко запевняє, що «податкового геноциду» не буде

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що в умовах економічної кризи уряд не планує підвищувати податки для підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу під час своєї робочої поїздки до Харкова.

Водночас організації профспілок харківських підприємців і активісти «Союзу підприємців Харківщини» передали Ю.ТИМОШЕНКО «Відкрите звернення підприємців сфери торгівлі та виробників товарів широкого споживання», в якому просять голову уряду звернути увагу міністрів, парламентаріїв і керівників фіскальних органів на неприпустимість збільшення податкового навантаження на малий і середній бізнес в умовах нинішньої економічної кризи.

У своєму зверненні підприємці наголошують складнощі, пов`язані з підвищеннями ставок за кредитами комерційними банками, з постійними перевірками фіскальними та правоохоронними органами, які збільшенням податкового тиску на бізнес намагаються компенсувати недосконалість податкової системи тощо.

«На цьому тлі з боку урядових чиновників і окремих народних депутатів України постійно лунають заклики до ще більшого збільшення податкового навантаження, а також до вирішення проблем дефіциту державного та місцевих бюджетів України за рахунок рядових підприємців», - наголошують представники малого та середнього бізнесу.

У цьому контексті, звертаючись до прем`єра, вони зазначають, що їм не зрозуміло, як узгоджується з висловленою головою уряду пропозицією «накласти мораторій на підвищення податків на малий і середній бізнес у період економічної кризи» «послідовна «антипідприємницька» позиція Міністерства фінансів і Міністерства економіки».

При цьому в своєму зверненні до Ю.ТИМОШЕНКО підприємці висунули вимогу «захистити їх від економічного та психологічного тиску окремих представників парламенту й уряду; дати публічну оцінку тим депутатам і урядовцям Кабміну, які в умовах економічної кризи намагаються організувати «податковий геноцид» малому та середньому бізнесу в Україні.

Також підприємці наголошують необхідність запровадження мораторію на підвищення податків і зборів з малого та середнього бізнесу в період економічної кризи, мораторію на перевірки суб`єктів підприємництва контролюючими органами, а також - спрямування частини засобів Стабілізаційного фонду і резервів НБУ на надання кредитних і податкових пільг для підприємців.