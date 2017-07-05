У Житомирі біля автозаправки знайшли пакет з бойовою гранатою (фото)

У Житомирі біля автозаправки знайшли пакет з бойовою гранатою, повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції (ГУ НП) у Житомирській області.

Читайте такожНа Дніпропетровщині СБУ виявила дві схованки зі зброєю та боєприпасами4 липня близько 21.20 до поліції надійшло повідомлення про виявлення по вулиці Вітрука пакета, в якому знаходився боєприпас. На місці події експерти вибухотехнічної служби ГУ НП вилучили знахідку, що виявилась ручною кумулятивною гранатою.

Пакет із боєприпасом було знайдено по вулиці Вітрука поблизу паркану неподалік автозаправної станції.

На час роботи слідчо-оперативної групи Житомирського відділу поліції та фахівців вибухотехнічної служби ГУ НП в області обмежувався рух транспорту. Поліцейські встановлюють господаря знахідки.