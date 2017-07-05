У Білорусі помітили авто з номерами країни, якої не існує: її столиця - Луганськ (фото)

У білоруському місті Могильов помітили автомобіль із номерними знаками терористичної організації "ЛНР". Відповідне фото на своїй сторінці у Facebook опублікував місцевий житель Володимир Шанцев.

"А ось жигуль з номерними знаками країни, якої не існує (столиця Луганськ), що їздить по Могильову. Цікаво, як пропустили через кордон?", - написав він.

У коментарі "Українській правді" Шанцев розповів, що фото йому надіслав знайомий.

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"Чому мені? Мабуть тому, що 2 роки тому я помітив в Могильові машину зі словами на задньому склі "Севастополь Донецьк Луганськ Одеса" з колорадською стрічкою", - написав він.

"Я два рази звертався до міліції, з другого разу екстремізму не виявили, але покарали штрафом за порушення правил дорожнього руху, на задньому склі нічого стороннього не повинно бути", - додав Шанцев.

Він розповів, що фото швидко розійшлося по мережах. "Користувачі пишуть, що цю машину також бачили, також пишуть, що ця машина не єдина, їх у Біларусі багато. Сьогодні ми вже будемо робити заяву для міліції", - сказав він.