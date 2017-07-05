В Одесі під час реставрації Воронцовського палацу виявлено давній амфітеатр (фото)

В Одесі під час реставрації комплексу Воронцовського палацу, який є пам'яткою архітектури національного значення, виявлено давній амфітеатр та артефакти.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила начальник виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва Одеської міської ради Ольга Буц.

Зокрема, під час реставрації Воронцовської колонади фахівці виявили напівкруглі сходи, що передбачає наявність раніше амфітеатру біля основи колонади.

Також виявлено стінки і сходи двох алей.

Крім того, фахівці знайшли елементи посуду та інших побутових предметів, які використовувалися в першій половині 19 століття. Зараз на місці працюють археологи, ведеться документування виявлених артефактів.

Як пояснила Буц, спочатку проект реставрації не передбачав такого обсягу робіт, але під час гідроізоляції фундаменту фахівці виявили деяку оригінальність колонади і вирішили «розкопати до основи».

За словами начальника управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини міськради Андрія Шелюгіна, в процесі реставрації бельведер-колонади ансамблю Воронцовського палацу виявлено зниження ґрунту до відміток 19 століття.

У процесі зниження ґрунту в шарі будівельного сміття, сформованого після руйнування Орловського (гостьового) корпусу Воронцовського палацу, виявлено низку цінних археологічних знахідок. Це, в тому числі, фрагменти сланцевого шиферу, плит кладовищ (єврейського і християнського), керамічну черепицю-татарку. Також виявлено підземні споруди, які, ймовірно, є підвалами корпусу. Зараз проводяться роботи з їх розчищення.

Як повідомляв УНІАН, реставрація Воронцовського палацу, розташованого у Воронцовському провулку на Приморському бульварі, почалася в травні.

Планується, що на реконструкцію буде спрямовано 15 млн грн. Її завершення передбачається до червня 2018 року.

Довідка УНІАН. Воронцовський палац - палацовий комплекс резиденції генерал-губернатора Новоросійського краю Михайла Воронцова. У складі комплексу - головний будинок садиби, бельведер-колонада, манеж, господарське крило і Орловський корпус (зруйнований бомбою в 1944 році, а також в роки війни був знищений Зимовий сад).

Палац побудований в 1828 році за проектом відомого архітектора Франца Боффо.

Є пам'яткою архітектури національного значення. У 1935-1936 роках головний будинок було перетворено на Палац піонерів, нині - Одеський міський палац дитячої та юнацької творчості.