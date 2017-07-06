Експерти розповіли, як вирішити проблему авто на литовських номерах

Про проблеми і можливі шляхи вирішення ситуації з "литовцями" на дорогах України пишеться в матеріалі журналу "Новое время".

Інтереси українців, які використовують евровторичку, захищає вже ціла громадська організація — Авто Євро Сила. Її керівник Олександр Чернявський пояснює: вони хочуть, щоб українцям дозволили їздити на іноземних номерах за умови сплати в бюджет щорічного внеску в € 200.

“За рік від таких платежів набіжить 10 млрд грн у бюджет,— говорить він.— А якщо зміняться правила розмитнення, власники ще й платитимуть мито".

Не проти компромісної схеми і офіційні торговці. Олена Чепіжко з Єврокару каже: "Можна було б провести загальну амністію — надати певний період для легалізації вже ввезених іномарок. А потім привести ринок у відповідність із законодавством".

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Яким чином провести амністію — це питання належить вирішити Верховній раді, пояснює Роберт Горват, народний депутат фракції Блоку Петра Порошенка (БПП) і автор закону про зниження акцизу на імпорт іномарок.

За його словами, зараз в парламенті лежить кілька відповідних законопроектів. Один з них передбачає платний в'їзд і виїзд іноземних автомобілів — за € 300 на рік. Але сам представник БПП відстоює проект одноразової реєстрації всіх евромашин, при якій єдиним додатковим наватаженням для їх власників стане сплата ПДВ.

При цьому Горват проти того, щоб пропускати мотлох,— мовляв, через сито повинні пройти лише машини з високими екологічними нормами вихлопу, які щадять навколишнє середовище.

“Ідея в тому, щоб перевести все на постійні номери, легалізувати і за півроку вичистити автотериторію України. А потім поставити запобіжники, щоб вони більше не їхали",— пояснює депутат.

Оскільки Горват представляє пропрезидентську більшість, шансів на схвалення парламентом у його законопроекту достатньо. Втім, як і часу у бажаючих завезти з Литви машину, щоб згодом потрапити під дію подібного документа: до літніх канікул Рада за нього навряд чи візьметься.

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