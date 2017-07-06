У Дніпрі відкриють вільну сцену. На ній зможе виступити будь-хто.

Читайте такожДо кінця року у Дніпрі капітально відремонтують 40 трамваїв і тролейбусів

Про це на прес-конференції в ІА "Мост Днепр" повідомили організатори проекту «Сцена: Stage», передає кореспондент dnipronews.

Місце для сцени вибрали в зоні великого амфітеатру в парку Шевченка. Відкриття «Сцена: Stage» відбудеться 8 липня.