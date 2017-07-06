У Дніпрі відкриють вільну сцену
21:26, 06 липня 2017Суспільство
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Місце для сцени вибрали в зоні великого амфітеатру в парку Шевченка.
Відкриття «Сцена: Stage» відбудеться 8 липня. / BigBucks
У Дніпрі відкриють вільну сцену. На ній зможе виступити будь-хто.
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Про це на прес-конференції в ІА "Мост Днепр" повідомили організатори проекту «Сцена: Stage», передає кореспондент dnipronews.
Місце для сцени вибрали в зоні великого амфітеатру в парку Шевченка. Відкриття «Сцена: Stage» відбудеться 8 липня.
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