У Дніпрі відкриють вільну сцену

21:26, 06 липня 2017
Суспільство
340 0

Місце для сцени вибрали в зоні великого амфітеатру в парку Шевченка.

BigBucks

У Дніпрі відкриють вільну сцену. На ній зможе виступити будь-хто.

Читайте такожДо кінця року у Дніпрі капітально відремонтують 40 трамваїв і тролейбусів

Про це на прес-конференції в ІА "Мост Днепр" повідомили організатори проекту «Сцена: Stage», передає кореспондент dnipronews.

Місце для сцени вибрали в зоні великого амфітеатру в парку Шевченка. Відкриття «Сцена: Stage» відбудеться 8 липня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #вільна сцена у Дніпрі