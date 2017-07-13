Рух вулицею Грушевського біля ВР перекрито через акцію за зняття недоторканості

Рух в центрі Києва вулицею Грушевського біля Верховної Ради України, де активісти націоналістичних рухів проводять акцію протесту за зняття з ряду народних депутатів недоторканності, перекрито.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 500 осіб.

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Також активісти перекрили в’їзди до парламенту, час від часу вони запалюють файєри.

Водночас, як повідомили УНІАН у поліції, правоохоронці наразі не виявили грубих порушень правопорядку.