Україна детально розписала, як вкласти 3 млрд. доларів у ГТС

Україна запропонує міжнародним інвесторам вкласти у модернізацію своєї газотранспортної системи понад 3 млрд. доларів.

Про це пише тижневик «Дзеркало тижня». Видання нагадує, що 23 березня у Брюсселі відбудеться Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, у якій візьмуть участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Редакція має у своєму розпорядженні презентацію, підготовлену українською делегацією для потенційних інвесторів, а також майстер-план модернізації та реконструкції пріоритетних об’єктів газотранспортної системи.

Отже, українська делегація має намір запропонувати Європейському Союзу конкретні проекти, розписані і за строками виконання, і за обсягами фінансування.

Найбільше коштів потрібно на реконструкцію та будівництво компресорних станцій — 1435,3 млн. дол., на модернізацію лінійної частини газопроводів — 616,3 млн. дол., на підземні сховища газу — 455,3 млн. дол. і на будівництво нових газовимірювальних станцій (ГВС) на вході в газотранспортну систему України (тобто на східному кордоні з Росією) — 448 млн. дол.

Як випливає з проектів, запропонованих насамперед європейцям, загальна сума інвестицій, необхідних для модернізації та реконструкції ГТС України, становить 3 млрд. 18,5 млн. дол. Видання зазначає, що це набагато дешевше, ніж будівництво нових газомагістралей, як ті самі «Північний потік» і «Південний потік».

За даними «Дзеркала тижня», звертаючись до потенційних інвесторів, Україна насамперед ставить на меті підвищення надійності, ефективності та комерційної привабливості транспортних маршрутів, зменшення впливу на навколишнє середовище, мінімізацію ризиків поставок природного газу європейським споживачам через територію України.

Важливо й те, що Україна має намір привести своє законодавство у відповідність із нормами, застосовуваними в країнах Європейського Союзу.

Що ж до технології, то першочерговими завданнями реконструкції є підтримка проектних технічних параметрів основних транзитних газопроводів і підземних сховищ газу, впровадження сучасних технологій транспортування та зберігання газу і управління його потоками, а також упровадження сучасних методів контролю технічного стану об’єктів української ГТС, обліку кількості та якості газу в режимі реального часу та простору на території України.

Так, пріоритетними проектами модернізації та реконструкції ГТС України є:

- Західний транзитний коридор, а саме: газопроводи «Союз», Уренгой-Помари-Ужгород і «Прогрес»;

- Південний транзитний коридор, а саме: газопроводи Єлець-Кременчук-Кривий Ріг, Ананьєв-Тирасполь-Ізмаїл;

- підземні сховища газу Більче-Волицько-Угерське і Богородчанське;

- газовимірювальні станції «Ужгород», «Берегове», «Дроздовичі», «Текове», «Орлівка».

Стосовно ж будівництва нових газових магістралей і, відповідно, збільшення газотранспортних можливостей України, то про це можна буде говорити точно тільки тоді, коли буде зрозуміло, наскільки збільшиться газоспоживання в Європі. Поки що в ЄС спостерігається зворотна тенденція.