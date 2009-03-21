У рамках справи про вибух гранати міліція провела обшуки

В рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом вибуху гранати в приміщенні санепідемстанції на залізничному транспорті в Києві 19 березня, міліція здійснила обшуки у посадових осіб комерційних структур, які чинили тиск на керівника зазначеної установи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА, відповідаючи на питання журналістів.

Він також запевнив, що дана кримінальна справа «має перспективу на встановлення осіб, що вчинили замах на посадовця СЕС».

Як повідомляв УНІАН, 11 березня невідомий кинув гранату у будівлю Державної санітарно-епідеміологічної станції на залізничному транспорті (підпорядковується Міністерству охорони здоров`я), внаслідок чого 7 чоловік були поранені.

За фактом вибуху порушено кримінальну справу за ст. 15 (замах на злочин) та ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.