На Житомирщині цьогоріч планують відремонтувати майже 500 кілометрів доріг - ОДА

20:56, 14 липня 2017
Суспільство
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За 358,4 млн грн в області планують реалізувати 99 проектів дорожньої інфраструктури.

Заплановано реалізувати 99 проектів дорожньої інфраструктури / Фото УНІАН

На Житомирщині цьогоріч планують відремонтувати майже 500 кілометрів доріг.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Ігоря Гундича.

За його словами, 358,4 млн грн зможе отримати Житомирська область від перевиконання збору митних платежів у 2017 році. Ця сума передбачена на будівництво, реконструкцію та ремонт майже 500 км автомобільних доріг у рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування.

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Комітет з питань бюджету Верховної Ради України погодив 12 липня перелік доріг, які будуть відремонтовані у 2017 році., зазначив Гундич. «2017 рік – рік доріг. Ми маємо зробити все, щоб це гасло запрацювало в реаліях. Тому вперше цьогоріч ми плануємо спрямувати 358,4 млн.грн. за рахунок перевиконання збору митних платежів  на капітальний і поточний ремонт доріг в області. Наголошую: контроль буде жорсткий і з подальшими експертизами якості», – цитує голову ОДА прес-служба облдержадміністрації.

Також керівник області підкреслив, що із 2017 року запроваджується комплексний підхід і під час реалізації об’єктів ДФРР і під час ремонтів доріг. «До переліку доріг, які будуть відремонтовані у 2017 році, першочергово включили дороги, які ведуть до  опорних шкіл та інших об'єктів, аби підвіз дітей був безпечним. Якщо створюємо сучасну, утеплену і з новими технологіями школу, купуємо для неї автобус, то і дороги мають бути належного рівня. Якщо беремося за справу – треба доводити її до кінця», – сказав Гундич.

За його даними, за 358,4 млн грн  в області планують реалізувати 99 проектів дорожньої інфраструктури. Із них на 44  об’єктах заплановано провести поточний середній ремонт (305,1 млн грн), на 14 – капітальний ремонт (45,1 млн грн) та на 41 – виготовити проектно-кошторисну документацію (8,2 млн грн).

«Кошти на ремонт, реконструкцію і будівництво доріг – це 50 % суми перевиконання збору митних платежів»,- зазначають в облдержадміністарції.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині тривають роботи з будівництва Північного обходу Житомира, а також проводиться ремонт окремої ділянки дорожнього покриття на так званому Південному обході цього обласного центру.

З повним переліком об'єктів, які планують відремонтувати за вказані кошти, можна ознайомитися на сайті Житомирської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, Дніпропетровська облрада додатково виділив 251 мільйон на ремонт доріг.

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Теги: #дороги Житомирщини