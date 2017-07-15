З початку становлення Нацполіції загинуло 18 поліцейських, близько 700 зазнали поранень

З початку становлення Національної поліції України загинуло 18 поліцейських, поранень зазнали близько 700. Про це голова Нацполіції Сергій Князєв написав у Facebook.

Водночас він зазначив, що протягом шести місяців цього року Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції розпочато 597 кримінальних проваджень.

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«Найбільше з них (190) стосуються давання або одержання хабара поліцейським», - уточнив Князєв.

При цьому він додав, що хабарників не побільшало, просто Нацполіція почала більше повідомляти про них.

Як відомо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що рівень довіри українців до патрульної поліції впав на 20% – від 60% на початку її запуску до нинішніх 40%.