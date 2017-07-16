Ада Роговцева святкує 80-річний ювілей. Президент і прем'єр привітали актрису

Відома українська кінодіва та театральна акторка Ада Роговцева 16-го липня святкує 80-річний ювілей. Тисячі глядачів люблять її ролі та, власне, особистість Ади Миколаївни, пише ТСН.ua.

Від народження вона повинна була стати Людою, а після школи планувала вивчитися на журналіста. Але випадковість щоразу втручалася в її життя та змінювала долю.

В останню мить батьки вирішили назвати новонароджену дівчинку Адою, а шкільні подруги вмовили здати іспити до театрального інституту. Так почалася зіркова історія улюбленої і народної артистки Ади Роговцевої.

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Із 18-ти років вона перед камерою, а після радянської кіноепопеї "Вічний поклик" стала улюбленицею мільйонів. Понад 35 років присвятила одному театру.

І протягом усього життя кохала лише одного чоловіка – актора Костянтина Степанкова, який недожив до їхнього золотого весілля. Після смерті сина Ада Роговцева не відзначає жодне свято. Але не полишає сцени. Вона відмовилася від роботи у Росії, натомість і досі гастролює Україною та часто відвідує Донбас.

Саме Ада Роговцева першою публічно звернулася до Путіна за часів Майдану із проханням не допустити війни!

Велика актриса усім серцем уболіває за батьківщину.

Президент України Петро Порошенко привітав актрису Аду Роговцеву з 80-річним ювілеєм і подякував їй за творчість.

Про це президент повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно привітав Аду Роговцеву з ювілеєм.

Дякую Вам, Адо Миколаївно, за Вашу творчість: щиру, надихаючу, глибоку. За все, що Ви робили та робите в ім’я України!

Довгих та щасливих років життя», - написав Порошенко.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітав Роговцеву.

"Сьогодні відзначає ювілей надзвичайно талановита українська артистка та людина великої сили духу – Ада Роговцева! Щиро вітаю Вас! Дякую за тисячі радісних хвилин, які дарує кожен Ваш фільм та вистава. Бажаю довгих років життя та натхнення кожного дня!" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Довідка УНІАН. Ада Роговцева народилась 16 липня 1937 року. Народна артистка УРСР (1967), народна артистка СРСР (1978), Герой України (2007).