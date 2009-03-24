Модернізація ГТС зменшить важливість газопроводів в обхід України

Реалізація положень підписаної сьогодні в Брюсселі декларації з модернізації української газотранспортної системи (ГТС) може істотно зменшити привабливість для ЄС альтернативних газопроводів, які плануються в обхід України.

Так прокоментував досягнуті сьогодні в Брюсселі домовленості аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Андрій ГЕРУС.

На його думку, підписання такої декларації є позитивним як з погляду довгострокового розвитку газотранспортної системи України, так і щодо репутації України на міжнародній арені.

А.ГЕРУС також зазначив, що присутність серед підписантів Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку і Світового банку говорить про їх готовність інвестувати в Україну вже цього року.

Як повідомляв УНІАН, український уряд, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Світовий банк (СБ) сьогодні в Брюсселі підписали спільну декларацію з модернізації газотранспортної системи України.

У декларації, зокрема, наголошується, що Європейська комісія, уряд України і кредитори співробітничатимуть в пошуку можливості створення технічної координаційної групи у складі «Нафтогазу України», яка б відповідала за створення повного бізнес-плану модернізації газотранспортної системи, подальші технічні пропозиції України щодо розкладу і результатів роботи з посилення надійності і ефективності газотранспортної системи, спостерігала за роботами з модернізації, сприяла підписанню угод на фінансування планів з модернізації з міжнародними і українськими кредиторами і можливими донорами.

При цьому Єврокомісія і міжнародні фінансові інститути заявили про готовність надати технічну допомогу для створення такого підрозділу у складі «Нафтогазу України».

Крім того, Єврокомісія розгляне можливість надання допомоги уряду України в практичній реалізації реформ газового ринку.