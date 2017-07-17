Прихильник "руського міра": на Хмельниччині затримали адміністратора спільноти "ХНР" у соцмережі (відео)

У Хмельницькій області СБУ викрила протиправну діяльність прихильника «руського міра», який створив у соціальній мережі «ВКонтакте» групу «Хмельницька народна республіка».

«Мешканець Хмельницької області, раніше неодноразово засуджений, мав намір приєднатися до бойовиків на території ОРДЛО. Аби привернути до себе увагу ватажків незаконних збройних формувань, він створив віртуальний сепаратистський проект у соціальній мережі», - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що діяльність зловмисника та функціонування сепаратистської групи в інтернеті припинено.

Як повідомляв УНІАН раніше, правоохоронці відпустили бойовика на прізвисько «Абрек», якого вчора, 16 липня, затримали у Дружківці. Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп, перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Ігор Мосійчук. «Затриманий, але не арештований, а відпущений на волю!», - написав він.