Порошенко відвідав фрегат "Гетьман Сагайдачний", який бере участь у навчаннях "Сі Бриз" (фоторепортаж)

Президент України Петро Порошенко сьогодні, під час робочої поїздки до Одеської області, відвідав флагман Військово-морських сил Збройних сил України фрегат «Гетьман Сагайдачний», який бере участь у міжнародних військово-морських навчаннях «Сі Бриз-2017».

Верховний головнокомандувач поспілкувався з керівниками вітчизняних Військово-морських сил, Генштабу і Міноборони, а також з офіцерським і рядовим складом флагманського корабля.

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Як повідомляв УНІАН, 10 липня в Україні стартували міжнародні військово-морські навчання «Сі Бриз-2017», які проводяться в рамках програми «Партнерство заради миру» відповідно до програми двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України і США на поточний рік.

У навчаннях беруть участь представники 16 країн, зокрема, понад 3 тисячі військовослужбовців, з яких 800 - американські військові, та близько 30 одиниць авіаційної техніки, близько 30 бойових кораблів, катерів, суден забезпечення.