Ціна на газ покаже, на що здатний уряд

Радник Президента України з політичних питань Тарас СТЕЦЬКІВ сподівається, що під час запланованого на завтра візиту до Києва глави уряду Російської Федерації Михайла ФРАДКОВА Кабінет Міністрів України проведе результативні переговори щодо ціни на газ, який Україна імпортуватиме у 2007 році.

Як повідомили УНІАН у офіційному інтернет-представництві Президента України, радник глави держави впевнений, що український уряд докладе всіх зусиль, аби протягом 2007 року Україна закуповувала газ по 95 доларів за тисячу кубометрів.

На думку Т.СТЕЦЬКІВА, уряд Віктора ЯНУКОВИЧА, який «запевняє у налагоджених тісних і дружніх відносинах із Москвою, зможе переконати російську сторону не піднімати нинішню ціну на газ (95 доларів за тисячу кубометрів) або навіть знизити її».

Радник Президента України переконаний, що остаточне визначення ціни, за якою Україна купуватиме газ наступного року, «стане індикатором здатності українського уряду не на словах, а на ділі забезпечувати економічні інтереси своєї держави».

Як повідомляв УНІАН, газета «КоммерсантЪ Україна» з посиланням на свої джерела в «Газпромі» і російському уряді повідомила, що Росія вимагає від України ряд політичних і економічних поступок в обмін на збереження ціни на газ в 2007 році на рівні 130 дол. за тисячу кубометрів.

«Москва вимагає швидкого проведення референдуму щодо вступу України до НАТО, продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ на території України після 2017 року, а також п`ятирічної співпраці з компанією RosUkrEnergo», - пише видання.

При цьому, за даними газети, Росія готова зберегти ціну в 130 доларів за тисячу кубометрів, навіть у разі виконання всіх вищезазначених умов, лише на 1 рік.

Видання стверджує, що Москва розраховує на успішне завершення переговорів під час зустрічі прем`єрів двох країн, яка відбудеться в Києві 24 жовтня.